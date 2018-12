Mein schönstes Weihnachtsgeschenk

Coesfeld (ds). Was war diese Weihnachten ihr schönstes Geschenk? Wir würden gerne wissen, was auf dem Gabentisch oder unter dem Baum bei Ihnen zu Hause die größten Emotionen geweckt hat. Vielleicht war es aber auch gar nichts Materielles, über das Sie sich an den Festtagen gefreut haben, sondern eine gute Nachricht, eine Versöhnung, ein ungeahntes Wiedersehen. Schicken Sie uns doch dazu bis heute Abend ein paar Zeilen – gerne mit Handy-Schnappschuss an die E-Mail-Adresse: coesfeld@azonline.de

Von Detlef Scherle