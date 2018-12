Wenn ein Elefant neben Maria steht

Coesfeld. Eine Schlange in einer Weihnachtskrippe oder gar ein Elefant. Figuren aus Playmobil oder abstrakt aus Holzklötzen auf denen „Maria“, „Josef“ und „Ochse“ steht. Krippen, die sich von Tag zu Tag entwickeln und eine Geschichte erzählen. „Weihnachtskrippen haben die meisten ja schon mal gesehen, aber wenn man genauer hinschaut, offenbaren sich viele interessante Details“, sagt Hendrik Lange. Und er muss es wissen, schließlich hat er zahlreiche davon in Coesfeld fotografiert und in einem Heft zusammengestellt. Als Information und Impuls für Gruppen aller Art. „Es eignet sich für Kindergärten, Schulen, aber auch für Gruppen oder Einzelpersonen wie Senioren, die sich zum Beispiel mit den Krippen in früheren Zeiten auseinander setzen wollen.“

Von Jessica Demmer