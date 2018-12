Bewegende Angebote der „fünften Säule“

Seit nunmehr 20 Jahren bildet der FRB-Ausschuss mit seiner Arbeit neben Gesundheit, Wettkampf, Rehabilitation und Breitensport die fünfte Säule des Vereins. „Clemens war für uns der Motor der DJK in Coesfeld“, sagt Böggering über Lembeck, der seit über 60 Jahren im Vorstand tätig ist, und den Verein als Erster Vorsitzender von 1972 bis 1995 besonders vorantrieb. Nun hat Lembeck die Leitung des FRB-Ausschusses an Senk und Böggering abgegeben.

Besonders durch den Zusammenschluss mit dem Behindertensportverein VBRS und der Gründung des Gesundheitszentrums mobile Mitte der 90er-Jahre sind die Mitgliederzahlen sprunghaft angestiegen. Auch seitdem hat sich die Zahl nahezu verdoppelt auf jetzt annähernd 6000 Mitglieder.

Zu jener Zeit gab es bereits in vielen Abteilungen verschiedene Freizeitaktivitäten. „Das Problem war allerdings, dass die Informationen wegen der Größe des Vereins nicht zu allen durchdrangen“, erklärt Böggering. Also habe man die Angebote gebündelt und sie allen zugänglich gemacht. „Uns ging es auch darum, diejenigen zu erreichen, die ihre sportliche Laufbahn hinter sich gelassen haben, aber trotzdem Geselligkeit im Verein suchen“, führt Senk weiter aus.

Die erste Reise ging damals nach York. Häufig zog es die Reisegruppe fortan bei den über 30 Reisen auf die Britischen Inseln – „mit vielen Aha-Erlebnissen“, strahlt Reiseleiter Wolfgang Senk mit Blick auf sein Lieblingsreiseziel. Auch im kommenden Jahr wird daher eine Reise nach Nord-Wales und Liverpool angeboten – inklusive Stadion-Besuch.

Den Zeitgeist hat das Orgateam dabei immer im Blick. „Pilgerfahrten waren damals noch kein Thema“, so Böggering. In 2019 wird eine solche vom 20. bis 22. September angeboten. Eine Konstante sind zudem die Zeltlager. In 2019 wird vor und während der Sommerferien für sieben Wochen in Oyten bei Bremen eine Zeltstadt aufgebaut, in der Menschen mit Behinderungen, frühere „Lagerkinder“, Familien, Kinder und – jetzt neu – Erwachsene im Wechsel jeweils eine Woche gemeinsam verbringen.

Im Freizeitbereich sind die Mitglieder des FRB-Ausschusses besonders stolz auf den etablierten Spieletreff Reinigmühle, der jeden ersten und dritten Montag im Monat stattfindet und zu anspruchsvollen Gesellschaftsspielen einlädt, oder auch die Radwanderungen, die das ganze Jahr über stattfinden – jeden dritten Sonntag im Monat. Neu sind im nächsten Jahr die Angebote der Ferienfreizeit. FSJ-lerin Clara Borgert hat zusammen mit Geschäftsführer Michael Laukamp ein Programm für Kinder und Jugendliche für die erste, zweite und fünfte Ferienwoche ausgearbeitet (wir berichteten). Die übrigen drei Wochen werden gefüllt mit dem Zeltlager, dem Tenniscamp und den Fußballferien. „Jetzt bieten wir Eltern ein verlässliches Angebot durch die ganzen Ferien“, sagt Norbert Böggering.

Doch auch die Bildung kommt im Programmheft nicht zu kurz: durch eine Fahrt zum GOP Varieté Theater Münster am 20. Oktober oder auch durch den Vortrag von Dr. Matthias Dilkaute, der am 20. Februar über „Bewegung als Medizin“ spricht.

Mit seinen bewegenden Angeboten mobilisiert die DJK schätzungsweise jährlich 800 bis 1000 Menschen. „Wichtiger als die Zahlen, ist aber, dass die Angebote eine Hilfe für jeden Einzelnen sind“, sagt Böggering. 7 Die Programmhefte liegen im AZ-Pressehaus und bei vielen Einrichtungen aus.