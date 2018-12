Während so etwas vielleicht ein bis zwei Mal im Jahr passiere, habe die Zahl der verbalen Übergriffe in den vergangenen fünf Jahren durchaus zugenommen. Ungeduld und Besserwisserei seien die Stichworte, so Hofmann. „Die positive Grundtendenz uns und unserer Arbeit gegenüber hat sich etwas geändert. Manche wissen es besser und wenn wir darauf nicht reagieren, schlägt die Stimmung schon mal schnell um.“ Beleidigungen seien dann keine Ausnahme, schon gar nicht, wenn Alkohol im Spiel sei. „Insgesamt haben verbale Angriffe zwar zugenommen, aber sie bestimmen nicht unseren Alltag“, beruhigt der Experte.

Dennoch: Die Menschen werden ungeduldiger und verlieren hin und wieder das natürliche Distanzverhalten. „Die fahren schon mal durch die Einsatzstelle, wenn es ihnen nicht schnell genug geht.“ Mangelnde Sensibilität, mangelnder Respekt. „Das merkt man nicht zuletzt auch daran, dass viele mit ihren Smartphones fotografieren. Ich glaube, dass es primär nicht darum geht, dem Patienten nahe zu kommen und ihn abzulichten, sondern vielmehr darum, den Freunden mitzuteilen, dass man gerade etwas Besonderes erlebt“, versucht Michael Hofmann das Verhalten zu erklären.

Nicht nur im öffentlichen Raum, auch in privaten Haushalten gibt es verbale Aussetzer. „Manche rufen auch mal den Rettungswagen, um schneller behandelt zu werden und nicht längere Zeit in den Notfallpraxen zu warten. Doch auch unsere Kapazitäten sind begrenzt. Die Zahl der Einsätze hat in vergangener Zeit durchaus zugenommen. Dabei geht es nicht immer nur um Leben und Tod“, berichtet Michael Hofmann. „Wenn wir medizinische Bagatellfälle schon mal kritisieren, bekommen wir durchaus harte Reaktionen von den Privatpersonen. Die Erwartungshaltung ist enorm, die Ungeduld entsprechend hoch, wenn wir nicht augenblicklich vor Ort sind.“ Das schränke ein und raube Zeit für wirklich lebensbedrohliche Fälle wir Herzinfarkte.

Zeit zu diskutieren und zu beschwichtigen gebe es aber nicht immer. „Wir versuchen natürlich, dass es gar nicht erst so weit kommt. Durch Ruhe und gesunden Menschenverstand, aber manchmal hat der Patient einfach Vorrang.“ Prioritäten, die nicht immer jeder versteht. „Im Zweifel müssen wir uns zurück ziehen, aber die Grenze ist eindeutig erreicht, wenn wir uns nicht mehr um den Patienten kümmern können. Spätestens dann rufen wir die Polizei“, so der DRK-Rettungsdienstleiter. Auch gebe es regelmäßig Deeskalationstrainings für die Rettungskräfte. „Wir gehen jedem Fall nach und bringen ihn gegebenenfalls zur Anzeige. Wir lassen die Kollegen nicht allein, denn wir wollen Ängste beim nächsten Einsatz vermeiden. Psychosoziale Nachsorge ist wichtig.“

Zu Silvester sind natürlich mehr Personal und Rettungsmittel im Einsatz, so Hofmann. „Aber wir machen uns da keine Sorgen. Viel gefährlicher sind die alltäglichen Situation innerhalb des Jahres, in denen man gar nicht mit Angriffen rechnet.“