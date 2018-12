Coesfeld. Ein Billerbecker ist auf der Mittelstraße betrunken am Steuer erwischt worden. Eine Funkstreife der Polizei kontrollierte den 45-jährigen Autofahrer am Freitagabend gegen 21.10 Uhr. Dabei stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Die Polizisten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und stellten den Führerschein sicher.

Von Allgemeine Zeitung