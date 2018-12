Nordwestbahn nur im Zwei-Stunden-Takt

Coesfeld. Weil sich viele Lokführer krank gemeldet haben, hat die Nordwestbahn am Wochenende auch in Coesfeld – so wie im übrigen Münsterland und am Niederrhein –teilweise mehr als jeden zweiten Zug ausfallen lassen. Aus betrieblichen Gründen komme es auf der Linie RB 45 („Der Coesfelder“) zu folgenden Einschränkungen im Zugverkehr, teilt die Nordwestbahn mit. Die RB 45 verkehrt am Silvestertag im Zwei-Stunden-Takt. Von Coesfeld nach Dorsten startet der Zwei-Stunden-Takt um 7:13 Uhr. Von Dorsten nach Coesfeld startet der Zwei-Stunden-Takt um 8:06 Uhr. Leider sei es aufgrund der engen Personaldecke zwischen den Feiertagen auch bei den Busunternehmen nicht möglich, einen Ersatzverkehr zu gewährleisten, teilt die Nordwestbahn mit. | www.nordwestbahn

Von Allgemeine Zeitung