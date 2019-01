Coesfeld feiert ruhig ins neue Jahr

Coesfeld (lsy). Von Bränden oder gravierenden Vorfällen blieb Coesfeld in der Silvesternacht verschont. Das ist die Bilanz, die die Kreispolizeibehörde und das Deutsche Rote Kreuz am Neujahrsmorgen zogen. Zwölf Mal mussten die Beamten in der Kreisstadt ausrücken, in den meisten Fällen wegen Ruhestörung oder Randalierern. Zu einem Unfall mit Sachbeschädigung kam es am Ludgerusstift, in der Nähe von Westfleisch ereignete sich bereits am Montagnachmittag ein Unfall mit Fahrerflucht. „Eine normal durchwachsene Silvesternacht“, so das Fazit von Polizeihauptkommissar Rolf Werenbeck-Ueding. Foto: Leon Seyock

Von Allgemeine Zeitung