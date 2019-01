Raketenstart ins Leben hingelegt

Höchst zufrieden hält Idelsys von Hees ihren wenige Stunden alten Sohn in den Armen. Er schläft friedlich. „Mir geht es tiptop“, ist auch die Mutter rundum glücklich. 4290 Gramm bringt der kleine Wonneproppen auf die Waage, 55 Zentimeter misst er. Die kleine Familie ist von nun an zu viert. Die kleine Tochter Lis kam vor 22 Monaten zur Welt.

Fast schon hätte das Paar ein Christkind in den Händen halten können: „Der errechnete Geburtstermin war der 25. Dezember“, erzählt die junge Mutter. Dabei gab es bereits in der 18. Schwangerschaftswoche leichte Komplikationen, denn der Muttermund war schon im Juli wenige Zentimeter geöffnet. „Deshalb dachten wir, dass das Kind vor dem errechneten Termin geboren wird“, sagt Vater Jan Brockmann. In den Kliniken wurde Idelsys von Hees schnell und gut geholfen. „Die beste Intensivstation ist aber die Mama“, sagt Chefarzt Dr. med. Klaus-Dieter Jaspers und lächelt.

So konnte sich das Kind prächtig im Mutterleib weiterentwickeln – sogar länger, als gedacht. „Die Geburt selber war ganz einfach und schnell“, freut sich von Hees. „Ich bin total zufrieden mit den Mitarbeitern“, lobt sie.

Jaspers freut sich mit dem Elternpaar über die Geburt ihres zweiten Kindes. „Sie sehen blendend aus. Sie haben sich schnell von der Geburt erholt“, wirft Jaspers der Gescheranerin zu.

Am liebsten würde sie schon heute die Klinik verlassen, so fit fühlt sie sich. Bis zum Wochenende wartet sie aber noch ab, bis die Familie dann schließlich zu viert in die Zukunft blickt.