Aus dem Alltag einer Oma-Enkelin-WG

Nun liest sie auf Einladung des Caritasverbandes für den Kreis Coesfeld aus ihrem Buch „Gnädige Frau, wo waren Sie gestern? Ich geh’ in Omazeit!“ in der Tagespflege der Caritas, Osterwicker Straße 12, vor. Am Mittwoch (23. 1.) um 19.30 Uhr ist jeder zur „Wohnzimmerlesung“ willkommen, der sich für dieses Thema interessiert, der gelernten Heilerziehungspflegerin zuhören und nach der Lesung mit ihr ins Gespräch kommen möchte. „Ein Abend zum Hören und zum Mitsingen“ heißt es in der Ankündigung, denn begleitet wird der Abend musikalisch auf der Gitarre von Renate van den Berg. Um eine vorherige Anmeldung wird gebeten.

Seit 2014 wohnt Sabrina Kühte mit ihrer Großmutter in einer WG-ähnlichen Wohnkonstellation, seit April 2017 ist sie Vollzeit-Enkelin. Ganz nach der Devise „Fühlt es sich gut an, dann mach’ es“, kündigte sie ihren Job und widmet sich seitdem der Kunst der „Familienpflege“ und einer neuen Herausforderung, dem kreativen Schreiben. Dieses Oma-Enkelin-Gespann wagt es, den üblichen Normen und Werten zu trotzen.

Die Aufmerksamkeit in dem Buch richtet sich auf das Beschreiben und Verabschieden von rationalen Gedanken und bietet Platz für positive Momente im Zusammenspiel mit dem Lebensthema „Demenz.“ Sabrina Kühte trägt die kurzen Geschichten aus dem WG-Alltag vor und lässt keine Fragen offen. Schnell ist klar, wer für das leibliche Wohl verantwortlich ist und wer den Unterhaltungsfaktor und das „Karmakonto“ nach oben schießen lässt. Die Erfahrungen der Familie, gepaart mit praktischen Tipps in der häuslichen Pflege, können als Handwerkzeug mitgenommen oder im Hinterkopf verstaut werden.

7 Wohnzimmerlesung mit Sabrina Kühte: „Gnädige Frau, wo waren Sie gestern? Ich geh’ in Omazeit!“, Mittwoch (23. 1.), 19.30 Uhr, Tagespflege der Caritas, Osterwicker Straße 12. Der Eintritt ist frei, um vorherige Anmeldung wird jedoch gebeten. Entweder unter Tel. 72054160 oder via Mail an reuter@caritas-coesfeld.de