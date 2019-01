Coesfeld (mr). Zu einem Kaminbrand im Coesfelder Westen ist die Feuerwehr am Donnerstagnachmittag gegen etwa 15 Uhr ausgerückt. Am Wohnhaus in der Straße „Am Steckinghof“ war ein Löschzug mit mehreren Fahrzeugen und insgesamt 45 Kräften unter Einsatzleitung von Feuerwehrleiter Richard Schulze Holthausen im Einsatz. Über die Drehleiter reinigten die Feuerwehrleute mit Unterstützung eines Schornsteinfegermeisters mit einem Kehrgerät den Kamin. Menschen kamen bei dem Kaminbrand nicht zu Schaden. Auch das Gebäude blieb unversehrt, wie die Feuerwehr Coesfeld mitteilte.

Von Manuela Reher