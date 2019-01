Männerobst und Frauenstreik

Ein „diätfreies, genussvolles Programm“ mit dem Titel „Männerobst“ serviert am 28. Februar (Donnerstag) die Kabarettistin Simone Fleck, die um 20 Uhr im Pädagogischen Zentrum auftritt. Der Eintritt kostet 18 Euro. Zur Teilnahme am Frauenstreik ruft frauen e.V. an Internationalen Frauentag (8. März) auf, dem sich am 9. März ein Konzert von Frauenchören aus der Region anschließt. Streik-Orte finden Interessierte unter www.frauenstreik.org. Das Chorkonzert findet in der Aula der Marienschule in Dülmen statt, Beginn ist um 20 Uhr, der Eintritt ist frei.

Der nächste „Kleiderrausch“ findet am 6. April von 14 bis 17 Uhr im Pädagogischen Zentrum statt, und schließlich gibt es noch ein Kommunikationstraining zu verbalen und nonverbalen Ausdrucksmöglichkeiten, das am 29. Juni von 10 bis 16.30 Uhr bei frauen e.V. in der Gartenstraße durchgeführt wird.

Das komplette Halbjahresprogramm ist in gedruckter Form bei frauen e.V., Tel. 970620, erhältlich.