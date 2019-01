Ideenfindung ganz ohne Schere im Kopf

Coesfeld. Auf den Stellwänden im hinteren Bereich der Lamberti-Kirche ist noch viel Platz für „Volkes Stimme“. „Wir wünschen uns, dass sich möglichst viele Kirchgänger, aber auch Menschen, die vielleicht nicht so oft oder gar nicht mehr kommen, beteiligen“, bringt es Hartwig Heuermann, Mitglied des Kirchenvorstandes und der Steuerungsgruppe, auf den Punkt. Hintergrund: Die St.-Lamberti-Kirche soll demnächst nicht nur innen renoviert, sondern nach zeitgemäßen Gesichtspunkten umgestaltet werden – „und dazu sammeln wir Meinungen, Wünsche und Vorstellungen von allen Interessierten“, so Heuermann. Per E-Mail info@lamberti-coe.de, über die Homepage www.lamberti-coe.de, einen Zettelkasten in der Kirche, die Stellwände und im persönlichen Gespräch können diese an die Verantwortlichen heran getragen werden. Heuermann: „Jedes Kirchenvorstands- und Pfarreiratsmitglied kann angesprochen werden.“

Von Detlef Scherle