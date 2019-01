Korkmännchen verabschieden sich mit furiosem Finale

Es war eine große Welle, die über Coesfeld schwappte. Im ganzen Stadtgebiet tauchten die niedlichen Kerle mit ihren aufmunternden Botschaften auf. Über 70 Korkmännchen-Bilder haben uns fast 50 begeisterte Leser seit November geschickt. Mit einem im wahrsten Sinne des Wortes furiosen Final-Bild wollen wir jetzt aber (zumindest in der Zeitung) einen Schlusspunkt setzen: Die bekennenden Schalke-Fans Sigrid und Eugen Fleige erhielten von ihren Nachbarn von der Citadelle/Hinterm Bach zu ihren 50. Geburtstagen diesen liebevoll in vielen Stunden gebastelten Nachbau der Veltins-Arena, bei dem sogar das Flutlicht funktioniert. Die AZ-Redaktion bedankt sich bei den (nach wie vor unbekannten) Korkmännchen-Machern und -Findern, die uns mit ihren Beiträgen in den vergangenen Wochen immer wieder ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert haben. Das war ganz wunderbar!

Von Allgemeine Zeitung