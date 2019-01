Papiere und Autoteile gestohlen

Coesfeld. Ein Fahrzeugschein, zwei Führerscheine sowie der Bildschirm der eingebauten Rückfahrkamera sind aus einem verschlossenen VW Polo gestohlen worden. Das teilte die Polizei mit. Das Fahrzeug stand am Darfelder Weg. Die Tat soll sich laut Polizei zwischen dem vergangenen Dienstag (12 Uhr) und Donnerstag (17.30 Uhr) ereignet haben. Wie sich die Täter Zutritt zum Innern des Fahrzeugs verschafft haben, sei derzeit noch unklar, so die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Coesfeld, Tel. 02541/140, zu melden.

Von Allgemeine Zeitung