Kleintransporter fährt auf Pkw auf

Coesfeld. Zwei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von rund 13 000 Euro – das ist laut Polizei die Bilanz eines Unfalls, der sich am Samstag um 12.25 Uhr auf der B 525 ereignete. Ein 29 Jahre alter Mann aus Rumänien war mit seinem Kleintransporter in Richtung Gescher unterwegs. An der Kreuzung B 525 / L 581 fuhr er aus unbekannter Ursache auf einen Pkw auf und schob diesen auf zwei davor stehende Pkw. Alle beteiligten Fahrzeuge wurden dadurch beschädigt. In den beteiligten Autos erlitten zwei Personen leichte Verletzungen. Sie wurden zwecks ambulanter Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Foto: ct

Von Allgemeine Zeitung