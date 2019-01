Informationen zur Kita am Gerlever Weg

Coesfeld. Die Stadtverwaltung lädt alle interessierten Bürger zu einer Informationsveranstaltung ein, in der die Planung der Kita am Gerlever Weg und der Entwurf des Bebauungsplanes vorgestellt wird. Die Veranstaltung findet am Mittwoch (23. 1.) um 18 Uhr im Forum der Kolping-Bildungsstätte statt, wie die Stadt Coesfeld in der Ankündigung mitteilt. Anschließend können – im Rahmen der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplans – schriftlich Anregungen und Bedenken bei der Stadt eingereicht werden. Der Rat der Stadt Coesfeld hatte im Dezember die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 145 „Integrative Kita mit Frühförderung Gerlever Weg“ und die öffentliche Auslegung beschlossen.

Von Allgemeine Zeitung