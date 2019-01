Einige Baustellen vor der Brust

Für eine kleine Auflockerung des Programms sorgte Mechthild Rabbe (Pfarreirat), die die Weihnachtsgeschichte in Form eines modernen Zeitungsberichtes erzählte, bevor die Gäste das Wort hatten. Für den Ghana-Kreis teilte Rosi Beenen mit, dass großzügige Spenden eingegangen seien, mit denen nicht nur das Schulprojekt in Ghana unterstützt, sondern auch mindestens einem Schüler eine dringend erforderliche Operation finanziert werden könne. Anne Sandscheiper wies auf die Arbeit der Gemeindecaritas hin, die über Mittel verfügt, um finanzielle Hilfe vor Ort zu leisten, und berichtete vom Möbelladen der Coesfelder Pfarrgemeinden, der einen Überschuss von rund 30 000 Euro erwirtschaftet habe. Geld, das wiederum in soziale und karitative Projekte fließt. BHD-Geschäftsführer Alf Mülder und Ratsmitglied Bernhard Kestermann richteten ebenfalls ein paar Worte an die Gemeinde, die sich schließlich über persönliche Anmerkungen ihres Pfarrers Stephan Wolf freute. Nach etwas mehr als einem Jahr in Lette sagte er: „Ich bin angekommen, mir geht es gut. Danke, dass ich mit offenen Armen aufgenommen wurde.“