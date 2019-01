Zugausfälle bei Nordwestbahn

COESFELD (lnw). Reisende und Berufspendler, die am Montag die Nordwestbahn von oder nach Coesfeld nutzen möchten, müssen sich auf Zugausfälle und Schienenersatzverkehr einstellen. Die RB 45 zwischen Coesfeld und Dorsten sowie der RE 10 zwischen Kleve und Düsseldorf verkehren nur im Stundentakt. Bahnfahrer sollten im Internet nachschauen, ob ihr Zug fährt. Grund für die Ausfälle ist ein hoher Krankenstand bei den Lokführern. Rund zehn Prozent der über hundert Lokführer hätten sich krankgemeldet, berichtete ein Sprecher. Bereits am Wochenende waren deshalb viele Zugfahrten am Niederrhein und im Ruhrgebiet ausgefallen. „Wir raten den Kunden derzeit, mehr Zeit einzuplanen, da sich durch den Schienenersatzverkehr die Fahrtzeiten verlängern“, so der Sprecher.

Von Allgemeine Zeitung