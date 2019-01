Radfahrerin von Auto erfasst

Coesfeld (fs). Eine 45-jährige Radfahrerin aus Lette ist am Montagnachmittag bei einem Unfall auf der Dülmener Straße an der Kreuzung zum Rottkamp schwer verletzt worden. Wie die Polizei vor Ort mitteilte, war die Radfahrerin stadtauswärts Richtung Lette unterwegs. In Höhe der Farbwerke J.W. Ostendorf übersah ein 30-jähriger Autofahrer aus Coesfeld die Frau, als er aus dem Rottkamp nach links in die Dülmener Straße abbiegen wollte. Ein Rettungswagen brachte die Frau, die keinen Helm trug, ins örtliche Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

Von Florian Schütte