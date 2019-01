Coesfeld. Virtuosität ist für Anna Vinnitskaya nicht das Wichtigste bei einem Konzert, sie möchte das Publikum mit einem Wow-Effekt am Ende verabschieden – „Wie nach einem guten Film“, erzählt sie in einem Interview. Genau das beabsichtigt Anna Vinnitskaya auch am Sonntag (20. 1.), wenn sie auf der neuen Zentral-Bühne des Konzert Theaters inmitten des Publikums, musizieren wird.

Von Allgemeine Zeitung