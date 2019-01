Ab heute eintauchen in die neue CoeSauna

Coesfeld (ab). Heute um 10 Uhr eröffnet die CoeSauna wieder. Die größte Veränderung in der komplett neu gestalteten Saunalandschaft ist die gegliederte Aufteilung. In der unteren Ebene kann sich der Saunabesucher nun entspannen. Im Saunabereich ist eine Panoramasauna hinzugekommen. Das Dampfbad und der Whirlpool wurden verlegt. Und in der oberen Etage kann man es sich in der Gastronomie schmecken lassen.

Von Alexander Bitting