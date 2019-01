Bestandsbauten machen es schwer

Ein 54-jähriger Dortmunder hatte sich bei unserer Zeitung gemeldet und beklagt, dass es nicht genug behindertengerechte Zimmer in Coesfeld gibt. Er war zu Weihnachten zu Besuch und hatte für sich und seine Frau, die im Rollstuhl sitzt, keine Unterkunft gefunden. Sie mussten nach Horstmar ausweichen. „Gerade zu Weihnachten und den vielen Feiern sind wir immer weit im Voraus ausgebucht“, so Matthias Rulle. „Da wäre eine frühzeitige Reservierung empfehlenswert.“

Eine Umfrage unter Coesfelds Hotelbetreibern hat gezeigt, dass es zwar nur zwei komplett barrierefreie Zimmer gibt, die Nachfrage jedoch auch kaum vorhanden ist. Wie im Brauhaus Stephanus. „Der Bedarf ist nicht immens hoch, daher vermieten wir die Zimmer zwischendurch auch an andere Gäste.“ Im Bad gibt es eine ebenerdige Dusche und Haltegriffe. „Wir stellen auf Wunsch Stühle für die Dusche zur Verfügung. Die verstellbaren Lattenroste sind speziell für Menschen gedacht, die an einem Reflux leiden, dem Rückfluss von Magensäure. Wenn sie erhöht liegen, haben sie weniger Probleme“, berichtet Matthias Rulle. Von den beiden Zimmern im Erdgeschoss lassen sich mit dem Aufzug problemlos andere Stockwerke oder die Sauna im Keller erreichen. „Bei der Einrichtung der Zimmer haben wir uns von einem Nachbarn beraten lassen, der im Rollstuhl sitzt und weiß, worauf es ankommt.“ Im Eingangsbereich befindet sich zudem eine barrierefreie Toilette, im Biergarten gibt es Tische, deren Beine weiter zurück stehen, so dass Rollstuhlfahrer leichter unter den Tisch kommen. „Wenn sich zum Beispiel ein Kegelclub meldet, von dem ein Mitglied eine Behinderung hat oder durch einen Unfall eingeschränkt ist, sind diese Zimmer natürlich auch Gold wert.“

Zimmer, die man problemlos mit dem Rollstuhl erreichen kann, die aber kein barrierefreies Bad besitzen, gibt es im Hotel Haselhoff. „Wir haben einen Aufzug und ganz neu im Erdgeschoss eine barrierefreie Toilette“, berichtet Inhaber Andreas Haselhoff. Die Türen in allen 30 Zimmern wären zudem breit genug für einen Rollstuhl, nur entsprächen die Bäder nicht der Barrierefreiheit. „Die explizite Nachfrage ist aber auch gering. Wir haben durchaus Rollstuhlfahrer zu Gast, die sich vorher gar nicht als solche zu erkennen geben und die Zimmer trotzdem nutzen.“

Im Hotel-Restaurant Burghof gebe es keinen Aufzug und keine barrierefreien Zimmer, so Peter Pokrajac. „Es ist auch schwer, das im Bestand jetzt zu ändern.“ Ähnliches zeigt sich auch in der Gaststätte Zum Coesfelder Berg, die Fremdenzimmer anbietet. „Wir haben eine Treppe mit sieben oder acht Stufen bis zu unseren Zimmern“, gibt Antonius Schulte-Osthoff Auskunft. Bei ihm sei die Nachfrage aber auch nicht vorhanden. Dies bestätigt auch Kai Zumbült vom Haus Zumbült in Lette. „Wir haben keinen Aufzug. Baulich ist das auch leider so gut wie gar nicht möglich.“ Die Zimmer des Hotel-Restaurants Jägerhof sind ebenfalls nur über Treppen zu erreichen und damit nicht barrierefrei, wie Marcel Manseur bestätigt.

Gleiches Hindernis hat Uwe Tschiskale vom Hotel Am Münstertor. „Wir haben hier ziemlich steile Treppen. Ein Umbau würde richtig teuer werden und sich auch nicht wirklich rechnen. So viele Nachfragen haben wir nicht.“ Der Hotelbesitzer kommuniziert die baulichen Gegebenheiten sehr offen. „Wenn zum Beispiel auch ältere Menschen bei uns ein Zimmer buchen möchten, mache ich direkt auf die steilen Treppen aufmerksam und verweise dann gegebenenfalls schon mal auf andere Hotels.“