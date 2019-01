Ein Zeichen setzen gegen Rassismus und Intoleranz

Der Geschichtskurs der Liebfrauenschule (AHE 13b) hat für die Gedenkfeier eine kurze Inszenierung und einen musikalischen Beitrag vorbereitet. Die Schüler haben sich in einer Projektarbeit gemeinsam mit ihrer Lehrerin Stefanie Potthoff auf Spurensuche im Coesfelder Stadtmuseum „Das Tor“ und im Schlosspark gemacht. Dabei ging es um die Abschaffung demokratischer Grundwerte im Nationalsozialismus am Beispiel der Geschichte von jüdischen Coesfeldern.

Am 27. Januar 1945 befreiten Soldaten der Roten Armee die Überlebenden des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau. Seit 1996 gilt in Deutschland der 27. Januar als Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus.

Auch in Coesfeld erinnern Jahr für Jahr Menschen an die Opfer des Nationalsozialismus. Damit die Veranstaltung von allen Schülern besucht werden kann, findet die Gedenkstunde in diesem Jahr schon am Freitag statt.

Alle Interessierten sind eingeladen, durch ihre Beteiligung ein Zeichen gegen Rassismus und Intoleranz zu setzen.