Ein Dank für Zeit und Engagement

Mit dem Preis ausgezeichnet werden Coesfelder, die im sozialen, kulturellen oder sportlichen Bereich helfen. Sie schenken ihre Zeit, teilen ihr Können und ihre Erfahrung und bleiben dabei oft bescheiden im Hintergrund. Unterstützt wird jede Form bürgerschaftlichen Engagements, das sich durch Freiwilligkeit, fehlende persönliche materielle Gewinnabsicht und Orientierung am Gemeinwohl auszeichnet, heißt es in der Mitteilung. Angesprochen sind Aktivitäten auf dem Gebiet der Kultur-, Sozial-, Sport-, Schul- und Umweltpolitik vor Ort.

Acht Vorschläge sind bisher im Rathaus eingegangen. „Es dürfen gern noch welche dazukommen“, sagt Pressesprecherin Andrea Zirkel. „Wir freuen uns über weitere Meldungen, besonders auch von engagierten Jugendlichen, denn eine der fünf Auszeichnungen soll als Jugend-Ehrenamtspreis verliehen werden.“

Vorschläge für zu ehrende Einzelpersonen können mit einer kurzen Begründung und den Personalien bis zum 27. Januar eingereicht werden in der Stadtverwaltung bei Anne Gerdemann, Tel. 939-1107 oder per E-Mail an anne.gerdemann@coesfeld.de. Anonyme Vorschläge werden nicht berücksichtigt. Zudem besagen die Verleihungskriterien, dass Vorschläge aus dem direkten familiären Umfeld der Kandidaten keine Berücksichtigung finden und das Engagement in Coesfeld beziehungsweise Lette stattfinden muss.

Die Ehrenamtspreise werden beim Stadtempfang am 18. März überreicht. Bei der Entscheidung, wer den Ehrenamtspreis 2019 oder den Jugend-Ehrenamtspreis erhält, wird der Bürgermeister von einer Jury unterstützt. Dazu gehören die Coesfelder Silke Florijn, Margret Goß, Dechant Johannes Hammans, Pfarrerin Birgit Henke-Ostermann, Norbert Klein, Josef Kortüm und Clemens Lembeck. Die Auszeichnung in der Bürgerhalle wird finanziell unterstützt durch die Sparkasse Westmünsterland.