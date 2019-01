Der Autor Christof Weigold, der seit vielen Jahren in der Film- und Fernsehbranche tätig ist, zahllose Drehbücher verfasst hat und mehrere Jahre als Autor für die Harald-Schmidt-Show tätig war, stellt auf der Studiobühne des Konzert Theaters sein Romandebüt „Der Mann, der nicht mitspielt“ vor. Das Buch, eine Mischung aus Krimi und historischem Sittengemälde, führt zurück in die Anfänge Hollywoods in den 20er Jahren und basiert auf einem der größten Skandale der Stummfilmgeschichte.

Die Zuhörer erleben zwei spannende Stunden, in denen Weigold in einer Mischung aus Lesung und Gespräch mit dem Kulturjournalisten Stefan Keim tiefen Einblick in seine Arbeit gibt. Keim stellt interessierte Fragen, blickt auf Hintergründe, zieht Vergleiche und entlockt dem Autor viele aufschlussreiche Details, die neugierig machen auf diesen Roman, der der Anfang einer Reihe ist, in deren Mittelpunkt jeweils weitere authentische Skandal-Fälle Hollywoods stehen werden, vor deren Hintergrund Weigold erzählt, wie ein staubiges Dorf zur Filmhauptstadt wird.

Held dieser Reihe ist Hardy Engel, der Mann, der nicht mitspielt, was laut Aussage des Autors durchaus doppeldeutig gemeint ist. Zum einen ist Hardy ein gescheiterter Schauspieler, der, um Geld zu verdienen, als Privatdetektiv arbeitet, zum anderen ein moralischer Mensch, der bei dem Machtmissbrauch nicht mitspielt.

In seinem ersten Fall bekommt er den Auftrag, nach einem verschwundenen Starlett zu suchen. In den gelesenen Passagen begleiten die Zuhörer den verkaterten Hardy auf einer sehr authentisch beschriebenen Trambahnfahrt nach Hollywood, bei der etwa Buster Keaton im Rolls Royce neben der Bahn steht. Oder auf eine Prohibitionsparty des Stummfilmstars Fatty Arbuckle, auf der natürlich vom Alkoholverbot nichts zu spüren ist. Plastisch beschriebene Szenen in einer Melange aus Fantasie und Recherche. Auf der Party findet Hardy die vermisste Frau, die allerdings, augenscheinlich brutal missbraucht von Arbuckle, die Nacht nicht überlebt. Die Parallelen zum Weinstein-Skandal und zu der daraus folgenden „#MeToo“-Debatte sind zufällig entstanden, da das Buch zu dem Zeitpunkt bereits abgeschlossen war, zeigen aber auch, so Weigold, dass sich bis heute bei den Hollywood-Skandalen nicht viel geändert hat.