Aus nur einem weißen Strich ließ Joachim Torbahn vom Thalias Kompagnos Theater Nürnberg zu Beginn erst eine Schnecke, dann eine Blume, ein Spinnennetz, einen Hasen, eine Maus, einen Tannenbaum und weitere Figuren entstehen. Das Weiß war begeistert von sich selbst. So begeistert, dass es die ganze Tafel einnehmen wollte. Mit beiden Händen verwischte Joachim Torbahn so schwungvoll die Farbe zu einer einzigen Fläche, dass sie nur so in alle Himmelsrichtungen spritzte. Während die einen Kinder sich über das scheinbare Chaos freuten, hingen die anderen noch den Bildern nach, die verschwunden waren. Dann stellte sich das Schwarz vor. Mit einem Abzieher verschwand das Weiß, das lautstark protestierte: „Hey, du hast dich hier aber jetzt ganz schön breit gemacht.“

Zusammen machten sich Schwarz und Weiß auf eine Abenteuerreise. Ließen einen Elefanten entstehen, der bald darauf wieder abtauchte, einen Fisch, dem mit einem Spachtel Schuppen gemalt wurden und der Dank eines breiten Pinsels von ausladenden Wellen umgeben wurde. Meist überraschend nahm Joachim Torbahn das junge Publikum mit von einer Szene zur nächsten. Ließ alte Bilder verschwimmen und neue entstehen. Mal abstrakt, mal surreal, mal ganz kindlich – die Bandbreite der Techniken ließ ein Gesamtkunstwerk entstehen, das faszinierte.

Nach wenigen Minuten glitt der Künstler in mitreißender Geschwindigkeit über die farb- und wassergetränkte Gummimatte vor der Tafel, dann wiederum schlich er so behutsam um seine Staffelei, dass man noch in der letzten Ecke die klebrigen Sohlen auf der schwarzen Folie hören konnte.

Das Spiel mit den Kontrasten, der Vergänglichkeit dieser Kunst und der Kreativität war mitreißend. Als das Weiß das Schwarz fragte, ob es sich mal richtig schwarz machen könne, zeigte es sich geschmeichelt: „Klar, blau wäre schon schwieriger.“