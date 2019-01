Coesfeld (mr). Zahlreiche Wildunfälle haben sich am Mittwoch den ganzen Tag über im Kreisgebiet ereignet: unter anderem um 19 Uhr im Letter Bruch in Coesfeld, um 18.20 in der Bauerschaft Alstätte in Billerbeck und um 17.50 Uhr auf der Landesstraße 555 in Osterwick. Die Polizei bittet die Autofahrer deshalb um besondere Vorsicht.

Von Manuela Reher