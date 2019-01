Coesfeld / düsseldorf. In 16 Messehallen lädt eine riesige Erlebniswelt zum Thema „360˚ Wassersport erleben“ ein. Ob Segeln, Motorboot fahren, Tauchen, Surfen, Paddeln oder einfach am Wasser relaxen: auf der „boot 2019“ wird ein Feuerwerk an Ideen gestartet, die sich um die Freizeit im, auf oder am Wasser drehen. Rund 1800 Aussteller aus 65 Ländern präsentieren vom 19. bis 27. Januar den Besuchern ihre neuesten Entwicklungen. Aber auch am Rahmenprogramm können die Besucher aktiv teilnehmen, von der Segelschule über den Tauchtunnel bis zum 90 Meter langen Gebirgsbach zum Paddeln. Außerdem finden zahlreiche Shows und Wettbewerbe, wie die Stand Up Paddling- Meisterschaften statt.

Von Allgemeine Zeitung