„Man kann natürlich keine Fantasiepreise für diese Produkte verlangen, wenn jetzt noch Zölle erhoben werden sollten“, meint Terwey. Finanzielle Einbußen befürchtet er aber nicht. Auch Hamsterkäufe kommen für ihn nicht infrage. „Lagerung kostet auch Geld und die Ware soll ja auch immer frisch sein. Tobias Terwey ist zwar optimistisch, dass es vielleicht doch nicht hart auf hart kommt, aber wenn, „dann kann es sein, dass wir die Produkte zumindest zeitweilig aus dem Programm nehmen müssen.“ Übrigens: Nicht alles was englisch klingt, kommt auch von der Insel. „Oft kommt nur die Idee aus England“, meint Terwey. Ein Beispiel dafür ist der Earl Grey Tea. Dieser werde zumeist in Deutschland gemischt.

Der Bioladen Weiling wäre nur „marginal“ vom Brexit betroffen. „Wir liefern nicht nach Großbritannien und beziehen von dort nur ein Produkt: den Stilton Käse“, sagt Pressesprecher Hanjörg Bahmann. Er ist jedoch überzeugt: „Wenn es der Wirtschaft durch den Brexit nicht so prickelnd geht, werden wir alle betroffen sein, auch die Unternehmen, die keine Handelbeziehungen mit Großbritannien pflegen.“

Eher zurückhaltend äußert sich noch Dr. Stephan Barrmeyer mit Blick auf die Pharma-Industrie. „Im Moment kann man nur spekulieren. Aber wenn es ernsthaft zum Brexit kommt, könnte das einen schlechteren Marktzugang für bestimmte Arzneimittel bedeuten“, sagt der Sprecher der Apotheker im Kreis Coesfeld. Dennoch fürchte er keine dramatischen Folgen für die Arznei-Mittelindustrie, da ihm kein Wirkstoff bekannt sei, den es nur in Großbritannien gebe. Trotzdem müsse man dann auch über rechtliche Fragen der Zulässigkeit von Arzneimitteln nachdenken. „Dann kann es sein, dass ein Medikament in Großbritannien zugelassen ist, in Europa aber nicht, oder umgekehrt.“

Eher exportorientiert ist das Unternehmen Parador. „Grundsätzlich haben wir auch Kontakte Richtung Großbritannien“, erklärt Pressesprecherin Jutta Wiebe. „Zwei Vertriebsmitarbeiter aus dem Außendienst halten vor Ort Kontakt zu unseren Handelspartnern.“ Mit diesen Partnern seien langfristige Verträge abgeschlossen worden, die bei einem Brexit dennoch bestehen blieben. Somit gehe vom Brexit zunächst keine große Gefahr aus. Falls sich jedoch der Wechselkurs verändere, könne es zu einem Verlust kommen.

Von einem Brexit betroffen wären auch die Farbwerke J.W. Ostendorf. Das Unternehmen produziert nach eigenen Angaben über 60 Marken in 20 Sprachen und liefert diese unter anderem auch nach Großbritannien. Für eine Stellungsnahme zu den konkreten Plänen im Falle eines Brexits war im Unternehmen in den vergangenen Tagen niemand zu erreichen. Die Unternehmen Thies, Eiwo, Klostermann und Hupfer treiben nach eigenen Angaben kaum oder keinen Handel mit Großbritannien. Auch die Coesfelder Speditionen Kerkeling und Messing fahren keine Touren ins Vereinigte Königreich.