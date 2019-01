Selbstwertgefühl der Kleinen stärken

Projekte wie „Mut tut gut“ für künftige Schulanfänger oder „Kindergarten Plus“ für Vier- bis Fünfjährige tragen als zwei Bausteine des Konzeptes dazu bei, dass Kinder lernen, klare Grenzen ziehen zu können, Stop zu sagen oder auch Empathie gegenüber anderen Kindern zu entwickeln. „Wir haben eine Beschwerdekultur geschaffen, durch die sie sich jederzeit frei äußern können“, so Claudia Fleckenstein. „Die Kinder sollen ihren Alltag selbst gestalten können und selbstbestimmt agieren, müssen aber lernen, dabei auch Rücksicht auf die anderen Kinder zu nehmen.“ Es gelte, die Balance halten zu lernen zwischen der Wahrung der eigenen Interessen und denen von anderen. Gefühle einordnen und respektieren zu können, wird zum Beispiel mit Fotos geübt. „Wir sprechen mit den Kindern über die Mimiken, die man sieht und welche Gefühle dahinter stehen.“

Auch die Sexualpädagogik ist Teil des Kinderschutzkonzeptes. „Wir reden über den Umgang mit Doktorspielen und Co., aber auch über Hygiene im Allgemeinen“, erzählt die Einrichtungsleiterin. Was ist natürlich? Was eher unangebracht in der Öffentlichkeit? „Wichtig ist, dass wir kein unnatürliches Schamgefühl erzeugen, aber dennoch für bestimmte Situationen, zum Beispiel rund um den Toilettengang, sensibilisieren.“

Zusätzlich gibt es noch zwei Kinderschutzfachkräfte im Kindergarten, die sich speziell dem Thema Kindeswohlgefährdung widmen. „Das hat natürlich auch noch einmal einen etwas anderen Hintergrund, ist in diesem Zusammenhang aber auch unerlässlich“, so Claudia Fleckenstein.

Ein weiterer Aspekt des Konzeptes ist es, dass sich auch die pädagogischen Fachkräfte selbst damit auseinander setzen, welche Art Grenzverletzungen im Kita-Alltag auftreten können, sowohl bei Kindern untereinander, als auch im Miteinander von Fachkräften und Kindern. „Wir begeben uns auf Augenhöhe mit den Kindern und nehmen ihre Gefühle, Bedürfnisse, Ängste und Wünsche ernst.“ Dadurch, dass das Konzept konsequent gelebt wird, werden die Kinder selbstbewusster. „Sie wachsen ja schließlich damit auf, wenn sie mit rund einem Jahr zu uns in die Kita kommen.“

Claudia Fleckenstein freut sich über die Etablierung des Kinderschutzkonzeptes in der Einrichtung. „Wir sind diesbezüglich mit der Evaluation Ende Januar schon extrem weit. Wir haben im letzten Jahr sehr intensiv daran gearbeitet und so viel von uns hinein gegeben, dass das Konzept sicher auch für die Zukunft bestehen bleibt.“