LTE-Empfang mit Lücken

Getestet wurde mit einem iPhone 8plus (Telekom), einem Samsung Galaxy S8 (Vodafone) und einem Sony Xperia Z5 Compact (Telefónica/O2). Zwar sollte mit der heutigen Smartphone-Technik das Handy nicht mehr ausschlaggebend für guten Empfang sein. Dennoch weist Dr. Jürgen Grüner darauf hin, dass es Smartphones gibt, die bestimmte Frequenzen nicht bedienen. „Das bedeutet, dass vielleicht an einer bestimmten Stelle ein LTE-Signal besteht, es aber dort vom Smartphone nicht empfangen werden kann“, erklärt der Geschäftsführer der wfc Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld.

Doch auch ohne standardisierte Testbedingungen zeigt der Netz-Check – ganz so, wie ihn auch Otto-Normal-Verbraucher durchführen können –, was mit verschiedenen Anbietern und Smartphone-Modellen möglich ist – und was nicht.

Los geht es auf dem Marktplatz mit 4G (LTE) auf allen Smartphones und dann weiter über die Schüppenstraße bis in die Letter Straße. An der Kupferpassage bietet O2 nur noch 3G-Empfang (UMTS). An der Jakobikirche vorbei geht es Richtung Krankenhaus. Erst dort bieten alle Anbieter wieder LTE-Empfang. Die nächsten Hotspots sind Orte der Erholung, in denen Bürger gerne ihre Freizeit oder auch ihre Mittagspause verbringen. Durch den Schlosspark geht es weiter, ein Stück über die Münsterstraße bis über die Promenade. Auch hier überall LTE-Empfang. Dieser setzt bei O2 erst wieder aus, als das Walkenbrückentor durchschritten wird. Über die Walkenbrückenstraße verläuft der halbstündige Testspaziergang an der Stadtbücherei vorbei zurück zum Marktplatz. Telekom und Vodafone bieten im Innenstadt-Bereich lückenlosen LTE-Empfang.

Nun soll auch der Ortsteil Lette und die angrenzende Bauerschaft dem Netz-Check unterzogen werden. Umstieg ins Auto. An dieser Stelle ist der Hinweis wichtig, dass auch die Abschirmung durch das Auto den Empfang beeinträchtigen kann. Doch gleiche Bedingungen für alle Tester während der 24 Kilometer langen Testfahrt. Über die Hengtestraße und Borkener Straße stadtauswärts bis auf die B 474 bleibt es bei O2 beim 3G-Empfang. Erst in Lette stellt sich bei allen drei Geräten wieder der LTE-Empfang ein. Dieser hält auch noch beim Abbiegen in den Letter Bruch. Mittendrin setzt das Vodafone-Signal für LTE aus oder kann vom Samsung Galaxy S8 nicht mehr empfangen werden. Bis auf ein Zwischenstück ist nur noch 2G (Edge) empfangbar. Auf einem kurzen Stück der Bruchstraße beim Barackenlager sendet auch O2 nur noch in 2G – dann wieder LTE, während sich bei Vodafone der LTE-Empfang erst wieder in Lette einstellt. Ohne LTE-Funklöcher geht es bei allen Anbietern über die Dülmener Straße bis zum Bahnhof. Hier heißt es für O2 wieder über den Gerichtsring bis zur Rosenstraße: Abschied nehmen von LTE und Umstieg auf 3G. Immerhin: Ein echtes Funkloch hat keines der Geräte während des Tests verzeichnet.