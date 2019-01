„Er ist immer für andere da“

Coesfeld. Mit einem festlichen Hochamt in der St. Lamberti Kirche feierte gestern Pfarrer em. Dr. Aleksander Bejger zusammen mit der Gemeinde sein 60-jähriges Priesterjubiläum. Besonders der Kirchenchor von St. Lamberti trug mit der „Kleinen Orgelmesse von Haydn“ unter der Leitung von Maximilian Kramer viel dazu bei, dass dieser Gottesdienst unvergesslich bleibt. Kreisdechant Johannes Arntz begrüßte den Jubilar sehr herzlich. „Der liebe Gott hat dich einen weiten Weg geführt bis hierhin zu St. Lamberti. Du hast in den verschiedensten Erdteilen gelebt und viele Veränderungen in der Kirche und der Liturgie mitgemacht. Und du hast immer viel getan, was dir und anderen Menschen Freude macht.“

Von Marlies Prost