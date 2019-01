Industrie- und Gewerbetag wird verschoben

Auch Florian Klostermann, Sprecher des AK Wirtschaft, sieht daher die Notwendigkeit, eine Neuauflage zu verschieben. Da der Industrie- und Gewerbetag 2016 so erfolgreich war, soll diese Veranstaltung langfristig vorbereitet in 2020 oder 2021 stattfinden.

Gemeinsam mit den übrigen Unternehmensvertretern im AK Wirtschaft will man trotzdem in 2019 für die Unternehmen in Coesfeld etwas Besonderes bieten: Die ursprünglich als Auftaktveranstaltung für den Gewerbetag gedachte Veranstaltung wird als Gala-Event mit Networking-Charakter konzipiert. Als besonderer Gast wird Wirtschaftsminister Prof. Andreas Pinkwart erwartet, der gleichzeitig für Innovation, Digitalisierung und Energie zuständig ist.

Damit soll in besonderer Weise ein gegenseitiger Austausch von Politik und innovativen Unternehmern aus Coesfeld möglich sein. Die Veranstaltung soll am Freitagabend (5. Juli) auf dem Gelände der Firma Klostermann stattfinden. „Die Vorbereitungen für diesen Abend laufen, wir bereiten dazu ein hochkarätiges Programm vor“, so Florian Klostermann.