Zwei Autos auf Parkplätzen beschädigt

Coesfeld. Zwei Autos sind am Samstag im Coesfelder Stadtgebiet auf Parkplätzen beschädigt worden. Zuerst traf es einen grauen VW Tiguan in der Zeit von 10 bis 14 Uhr. Er wurde auf einem Parkplatz an der Borkener Straße angefahren und an der Fahrertür beschädigt. Ein silberner Toyota Yaris ist am Samstag in der Zeit von 13.45 bis 16 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Grünen Weg beschädigt worden – vermutlich beim Ein-oder Ausparken. Der noch unbekannte Autofahrer beschädigte den Toyota im Bereich des hinteren Radlaufs und der hinteren Tür der Beifahrerseite und entfernte sich dann von der Unfallstelle ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen, teilt die Polizei am Montag im Pressebericht mit. Zeugen werden zu beiden Unfällen gesucht und gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld, Tel. 02541/140, zu melden.

Von Allgemeine Zeitung