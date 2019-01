Älterer Mann lenkt Pkw gegen Ampelmast

Coesfeld (ds). Eine „Sonnenblendung“ gab ein 78-jähriger Coesfelder gegenüber der Polizei als Grund an, warum er gestern gegen 9.45 Uhr seinen Pkw gegen einen Ampelmast lenkte. Der Alleinunfall ereignete sich an der Kreuzung Rekener Straße/Am Tüskenbach. Der ältere Verkehrsteilnehmer wollte nach links in den Tüskenbach einbiegen. Er wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der Ampelmast wurde beschädigt – die Funktion der Lichtzeichenanlage ist durch den Zusammenprall aber nicht gestört worden.

Von Detlef Scherle