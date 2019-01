Falscher Handwerker bestiehlt Senior

Coesfeld. Unter dem Vorwand, Heizkörper zu kontrollieren, hat sich am Freitag gegen 12 Uhr ein falscher Handwerker an der Ritterstraße in die Wohnung eines 87-Jährigen geschlichen und ihn bestohlen. Die Wohnung befindet sich im Bereich des betreuten Wohnens einer Seniorenwohnanlage. Der Mann wollte angeblich Heizkörper kontrollieren, wie die Polizei am Montag mitteilt. Kurze Zeit später bemerkte der Senior den Diebstahl von Bargeld. Der Mann wird wie folgt beschrieben: circa 175 cm groß, dunkle kurze Haare, sprach deutsch ohne Akzent und war mit einem Blaumann bekleidet. Personen, die Angaben zu dem Mann oder dem Diebstahl machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Coesfeld, Tel. 02541/140, zu melden.

Von Allgemeine Zeitung