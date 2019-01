Autofahrerin übersieht Radler ohne Licht

Coesfeld. Ein 20-jähriger Coesfelder, der mit seinem Fahrrad ohne Licht unterwegs war ist am Montag gegen 7 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Borkener Straße verletzt worden. Eine 54-jährige Coesfelderin wollte mit ihrem Auto von der Lindenallee in die Borkener Straße abbiegen. Dabei übersah sie den Radfahrer, der die Borkener Straße Richtung stadtauswärts auf dem Radweg befuhr, wie die Polizei mitteilt. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei verletzte sich der Radfahrer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Von Allgemeine Zeitung