Seit zehn Jahren Hilfe aus einer Hand

Coesfeld. Schon früh war klar, dass Betty Hilfe brauchte. Das Mädchen lebt mit Opticusathrophie – einer extremen Sehbehinderung. Hinzu kommt ein Nystagmus – ein Zittern der Augen. Beides führte auch in anderen Bereichen zu einer Entwicklungsverzögerung. Als Betty knapp ein Jahr alt war, hatte ihre Mutter Susanne Buchholz vom Kinderarzt die Empfehlung bekommen, sich an die Interdisziplinäre Frühförderung (IF) der Stiftung Haus Hall zu wenden. Diese begleitete Betty insgesamt drei Jahre lang – mit Erfolg. Im Sommer kommt die heute Fünfjährige in die Schule und kann weitgehend normal am gesellschaftlichen Leben teilhaben. In Coesfeld werden zurzeit insgesamt 82 Kinder von der Frühförderung von Haus Hall betreut, die seit dem 1. Januar 2009 interdisziplinär arbeitet.

Von Florian Schütte