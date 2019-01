Politprominenz oder frischer Elferrat?

Doch wer wird die Coesfelder Narren durch diese intensive Session führen? An den Stammtischen und in geselligen Runden wird schon heftig über die diesjährige Besetzung diskutiert, so die Die-La-Hei. Vieles spricht wieder mal für einen Prinzen aus den eigenen Reihen, denn die Jubiläen werden gerne von Insidern genutzt.

Im Elferrat gibt es noch viele Kandidaten, die keine Prinzenmütze tragen: Aus dem Vorstand sind da Christian Overhage und Stefan Prost, die bislang noch nicht als Prinz einmarschiert sind. Aber auch aus dem Elferrat gibt es noch jede Menge Aktive, die für diese Jubiläumssession hoch gehandelt werden. Neben Thomas Borgert und Hartwig Heuermann sind da auch noch ein paar recht frische Elferräte, wie Michael Selting und Benedikt Rohls, die durchaus in Frage kommen. Und was ist mit dem Senat? Auch hier sitzen noch Männer im besten Alter, die bislang noch nicht als Prinz der Die-La-Hei in Erscheinung getreten sind.

Auch die politische Prominenz ist immer im Fokus der Prinzenmacher. Ein Bürgermeister oder sein Stellvertreter als Prinz der Die-La-Hei wäre doch durchaus denkbar – oder? Bekannte Vertreter aus der Wirtschaft oder dem gesellschaftlichen Leben Coesfelds haben auch schon oft dem Reiz des Prinzendaseins nicht widerstehen können. Und dann gibt es noch die, die gleich in mehrere Rubriken passen, wie der Senator Andreas Haselhoff.

Samstagabend wird das Geheimnis um den Prinzen gelüftet und wieder wird es bei manchem heißen: „Ich hab’s mir doch gedacht!“