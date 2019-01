Vier Senioren aus Lette schreckt „Polizeitrick“ nicht

Lette (ds). Vier Senioren aus Lette haben gestern „vorbildlich reagiert“, lobt Rolf Werenbeck-Ueding, Pressesprecher der Polizei. Sie haben zwischen 10.45 Uhr und 13.15 Uhr Anrufe von angeblichen Polizisten erhalten. Die wollten ihnen weismachen, dass Einbrecher festgenommen wurden und nun Diebesgut zugeordnet werden müsse. Doch die Letteraner fielen allesamt nicht auf den fiesen „Polizistentrick“, der schon so manchen Rentner um seine Ersparnisse gebracht hat, herein. „Sie beendeten die Gespräche und riefen uns an“, so Werenbeck-Ueding.

Von Detlef Scherle