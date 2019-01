Zwischen 50er Jahre und Moderne

Nur rund 20 Schüler sind es pro Jahrgang, die Betreuung durch die Dozenten entsprechend engmaschig. „Ich habe hier nicht nur gelernt Mode zu entwerfen, sondern auch sie zu verkaufen“, so Charlotte Titz. Unter anderem auf dem Ausbildungsplan: figürliches und technisches Zeichnen, Kollektionsentwicklung, textiltechnologische Produktion, Marketing, Controlling, Qualitätsmanagement und Kommunikation. „Ich würde später gerne im Design arbeiten wollen und weiter kreativ sein.“ Doch bevor sie in der kommenden Woche ein Vorstellungsgespräch hat, steht zunächst die Modenschau am Freitag an.

Vier Outfits wird sie zeigen. Ihre eigene Marke mit Namen und Logo hat sie dafür im Rahmen der Ausbildung ebenfalls entworfen: ‘Mademoiselle Soleil’. Entsprechende Etiketten sind bereits in die Kleidung eingenäht. Ihre Kollektion hat sie nach ihrer Großmutter benannt: Magdalena. „Sie hat mich nicht nur zum Nähen gebracht, sondern war auch eine Inspirationsquelle.“ Entsprechend hängt ein Bild von ihr auf dem ‘Moodboard’. „Darauf sammeln wir Bilder und Ideen, die die Grundlage unserer Kollektion bilden sollen“, erklärt Charlotte Titz.

Aus den Ideen sind Zeichnungen entstanden, dann Schnitte und zuletzt die fertige Kleidung. Vor ihr liegen zwei Mäntel, die sie unter anderem am Freitag präsentiert. „Der rote Mantel ist aus reiner Schurwolle, das Innenfutter hat das Hahnentrittmuster. Genau wie das passende Kleid dazu.“ Schwieriger war da schon der andere Mantel, der die Moderne verkörpert. „Hier habe ich einen durchsichtigen PVC-Stoff gewählt, der extrem schwer zu verarbeiten war. Er klebt ziemlich aneinander und Nähte auftrennen geht nicht, denn man sieht exakt die Einstiche.“ Komplettiert wird das Outfit von einem kurzen roten Sweatshirt mit U-Boot-Ausschnitt und einer Culotte – einer weit geschnitten, wadenlangen Hose.

Wenn am Freitag ihre vier Models über den 22 Meter langen Laufsteg gehen, findet ein halbes Jahr Vorbereitung sein Ende. „In vorherigen Semestern bin ich auch schon als Model über den Laufsteg gelaufen und habe die Kleidung anderer Absolventen präsentiert.“ Jetzt muss Charlotte Titz mit ihrem Abschlussjahrgang die Organisation übernehmen. „Choreografie, Musik, Haare, Make-Up, Accessoires – es gibt viel zu beachten.“ 2:30 Minuten hat sie Zeit, ihre Kollektion zu präsentieren. „Unter anderem läuft auch meine beste Freundin für mich.“ In der ersten Reihe werden VIP-Gäste der Modebranche sitzen. Vielleicht ergibt sich so eine Zusammenarbeit. So oder so – Charlotte Titz freut sich auf den Abend. „Ich bin schon stolz zu sehen, dass nun alles fertig ist, jetzt muss Freitag nur noch alles rund laufen.“

7 Für die Modenschau „Students on Catwalk 2019“ am Freitag (25. 1.) in der Halle Münsterland in Münster gibt es noch Tickets an der Abendkasse für 29 Euro zu erwerben. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.