Endlich rollen die Bagger

Zur Erinnerung: Um sein Konzept vom Mehrgenerationenwohnen realisieren zu können, hatte der Verein WohnArt einen Kooperationsvertrag mit der WohnBau Westmünsterland eG geschlossen. Gemeinsam hatten die Partner 2017 das Grundstück erworben. Während der Verein im vom Hengtering aus gesehen linken Teil in zwei Baukörpern 13 Eigentumswohnungen realisieren will, errichtet die WohnBau auf dem anderen rund 1800 Quadratmeter umfassenden Teil insgesamt 20 Wohnungen plus Gemeinschaftsraum. Neun dieser Wohnungen werden mit öffentlichen Mitteln gefördert. Insgesamt entstehen circa 1260 Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche. „Die Fertigstellung ist für Sommer 2020 vorgesehen“, informiert die WohnBau.

Der Gemeinschaftsbereich in den WohnBau-Häusern soll im Rahmen der Kooperation mit WohnArt gemeinsam genutzt werden und das gilt auch für die Außenflächen. Schließlich ist es das Anliegen von WohnArt, angesichts sich verändernder Familienstrukturen eine neue Form des Zusammenlebens möglich zu machen. Paare, Singles und Familien sollen einerseits in ihren vier Wänden und mit der gewünschten Privatsphäre leben. Andererseits soll aber eine besonders gute Nachbarschaft gepflegt werden, die geselliges Miteinander und gegenseitige Hilfe möglich macht. Alleine hätte der rund ein Dutzend Mitglieder zählende Verein sein Vorhaben nicht umsetzen können.