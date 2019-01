Bühne stürmen – Ateliers besuchen

Die Bühne, die im Schlosspark über der Berkel aufgebaut werden kann, ist ein attraktiver Auftrittsort unter freiem Himmel. Mindestens sechs Wochen soll sie wieder Einzelpersonen oder Gruppen, die etwas aufführen wollen, zur Verfügung stehen. „Wir wünschen uns viele Nutzer“, so Arbeitskreissprecherin Anne Grütters. Das Angebot ist kostenlos. Der Zeitraum soll jetzt noch mit dem Abwasserwerk abgesprochen werden. Dieses hat wegen des Hochwasserschutzes ein Wörtchen mitzureden.

Schon sehr konkret sind die Planungen für die Neuauflage des Atelierrundgangs: Am 31. August und 1. September öffnen Künstler aller Art aus Coesfeld wieder ihre Arbeitsräume für Besucher. „Da werden wir wieder eine gute Mischung hinkriegen“, so Grütters mit Blick auf erste Rückmeldungen. 13 Künstler waren bereits zu einem Vortreffen erschienen. Erstmals sollen sich Interessierte diesmal sogar von ihrem Smartphone zu den Ateliers leiten lassen können. Dafür wird an einer technischen Lösung gearbeitet, wie Udo Hoppe, Geschäftsführer des Stadtmarketingvereins, versicherte.

Das Seniorennetzwerk organisiert nach Auskunft von Sprecher Erwin Borgelt Anfang Juli eine Woche der Demenz. Wenn vom Land Fördergelder bewilligt werden, könnte es danach ein Theater-Projekt für Demenz-Erkrankte in Zusammenarbeit mit den Seniorenheimen geben. | Kommentar