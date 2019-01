Das feste Fundament des ‘kfd Hauses’ der Ortsgruppe bilden die bereits bestehenden Untergruppen und Kreise, die von „Talentfrauen“ geführt werden. Einige Bausteine wie beispielsweise die Veröffentlichung von Terminen konnten im Laufe der Versammlung mit neuen Talentfrauen besetzt und ergänzt werden. Hierfür gab es kräftigen Applaus.

Beifall bekamen auch die Frauen, die zukünftig die Leitung in den jeweiligen „Baustein-Untergruppen“ übernehmen. Dies sind die Ansprechpartnerinnen für das Liturgie-Messteam und die Theatergruppe Bärbel Steenbreker, für das Fahrtenteam Gabriele Lenz, für die Mitgliederdatei Monika Reß, für die Mitarbeiterinnenrunde Jutta Terbrack-Knüwer, für den Arbeitskreis Kreativ Klaudia Hergesell und als Delegierte für die Regionalkonferenz meldete sich Elisabeth Püttmann. Sie bilden somit das „Dach des kfd Hauses“ und entlasten eine Ansprechpartnerin, die es noch zu finden gilt. Aufgabe dieser Teamleiterin ist es, zu den Treffen der Kooperationsrunde und der Mitgliederversammlung einzuladen und Informationen von den höheren Ebenen weiterzugeben. Die Aufgabe der Kassenführung blieb ebenfalls vakant.

Trotzdem schauen die Frauen optimistisch in die Zukunft. Die Hoffnung bleibt, dass sich bis zur Mitgliederversammlung am Montag (25. 2.) noch Frauen finden, die diese Aufgaben übernehmen, wenn sich das bisherige Leitungsteam in den „wohlverdienten Ruhestand“ verabschiedet. „Denkbar ist sogar, dass diese beiden Aufgaben von einer Frau übernommen werden“, so Diözesanreferentin Andrea Temming. Zum Schluss appellierte sie an die Teilnehmerinnen, die Ergebnisse dieses Zukunftstreffens weiter zu tragen und alle Mitgliedsfrauen zu ermutigen, sich für ein abwechslungsreiches Programm einzubringen. Frauen, die mithelfen möchten, melden sich bei Teamsprecherin Jutta Terbrack-Knüwer, Tel. 82739. Weitere Infos zur kfd Ortsgruppe Maria Frieden unter | www.lamberti-coe.de