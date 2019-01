Knackpunkt Verkehr

Rund 70 Bürger, längst nicht nur Anwohner aus dem Bereich Gerlever Weg/Vogelsang sind zur Info-Veranstaltung in die Kolping-Bildungsstätte gekommen und nehmen die Gelegenheit wahr, sich über die Pläne zum Neubau der Integrativen Kita der Stiftung Haus Hall mit Frühförderung am Gerlever Weg zu informieren und mit Planern und Gutachtern ins Gespräch zu kommen. Und auch, um ihre Bedenken und Sorgen vorzubringen.

Größter Knackpunkt: die Verkehrssituation auf den Straßen Vogelsang, Gerlever Weg und Wildbahn, wenn die Eltern der für 108 Kinder ausgelegten Einrichtung ihre Sprösslinge morgens in die Kita bringen – wenn gleichzeitig der Verkehr zum benachbarten St.-Pius-Gymnasium brummt – und sie am Nachmittag wieder abholen.

Vom Gerlever Weg aus, knapp 20 Meter hinter der Einmündung vom Vogelsang, soll die Kita erschlossen werden. „Das wird ja ein riesen Verkehrsaufkommen“, befürchtet eine Anwohnerin. Schon jetzt könne sie morgens um kurz vor acht kaum von ihrem Grundstück kommen. Andere Anwesende erwarten Rückstaus auf dem Vogelsang und dem Gerlever Weg einschließlich gefährlicher Situationen für alle Beteiligten. Mehrere Teilnehmer kritisieren die Parkplatzsituation. 36 Stellflächen werden auf dem Kita-Gelände zur Verfügung stehen. Das reiche nicht, um zu verhindern, dass Eltern in den Straßen anhalten, um ihre Kinder aussteigen zu lassen oder das Auto am Straßenrand parken, um die Kinder zur Kita zu bringen.

Verkehrsplaner Dr. Lothar Bondzio (Büro Brilon Bondzio Weiser) versucht zu beruhigen und aufzuklären. Die Zufahrt anders zu regeln und die Einmündung Gerlever Weg/Vogelsang umzubauen, sei keine Alternative. Sowohl einen Mini-Kreisel als auch den Ausbau zu einer Kreuzung (mit dem derzeit durch eine Schranke abgetrennten nördlichen Teil des Vogelsang) hält er aus verkehrsplanerischen Gründen und wegen der Grundstückssituation nicht für möglich. Das höhere Fahrzeugaufkommen sei unproblematisch, rechnet er der Versammlung vor. Die Wohnstraßen seien breit genug für einen Begegnungsverkehr, die erwarteten Fahrzeuge pro Stunde blieben weit unter den von Fachleuten empfohlenen Größen – auch in der Spitzenzeit zwischen 7 und 8 Uhr. Außerdem solle auch die Anfahrt mit dem Fahrrad über den jetzt durch die Schranke abgetrennten Teil des Vogelsang attraktiv gemacht und beworben werden. An dieser Seite wird die Kita nämlich einen Nebeneingang haben. „Natürlich wird es morgens Mehrverkehr geben“, so Bondzio. „Aber der ist auch in ein paar Minuten wieder weg.“

7 Bis 22. Februar können Bürger zu den Planungen schriftlich Bedenken und Anregungen vorbringen, die geprüft und dann dem Rat nochmals zur Abstimmung vorgelegt werden. Kontakt: Frank Könning (Fachbereich Planung Bauordnung Verkehr der Stadt), Tel. 939-1807. Die Pläne finden sich unter www.coesfeld.de/wirtschaft-bauen.

Weiterer Bericht und Kommentar in der Printausgabe unserer Zeitung von Freitag.