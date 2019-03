Die Letteraner Fußballer jetzt als Sticker sammeln

Lette. Wer träumt nicht davon, einmal als richtiger Fußballstar groß aufzutrumpfen? Ein bisschen Star-Flair kommt jetzt nach Lette. „Ab sofort gibt es erstmalig das Sammelalbum mit allen Stars von DJK Vorwärts Lette im Edeka-Markt“, freut sich Fußballabteilungsleiter Michael Richter. Die Bilder von mehr als 350 Fußballern, dem Vorstand, den Trainern und den Mannschaften gibt es pro zehn Euro Einkaufswert kostenlos im Edeka in Lette. „Von den Minikickern bis zu den Altherren sind alle dabei“, so Richter. Bei der Kick-Off-Veranstaltung am Wochenende hatten alle Nachwuchsfußballer erstmalig die Gelegenheit, die Sammelkarten zu gewinnen – und zwar mit einem Schuss auf eine aufgestellte Torwand. Dazu gab es frisch gebratene Würstchen und warme Waffeln.

Von Marek Walde