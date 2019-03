„Wohnen darf kein Luxusgut werden“

Um 30 Prozent seien die Mieten in Coesfeld seit 2015 gestiegen“, so Volker Nicolai-Koß (Gewerkschaftssekretär DGB Region Münsterland). „Wir brauchen bezahlbare Wohnungen, die sich auch junge Familien, Alleinerziehende und Rentner leisten können.“ Wohnen dürfe kein Luxusgut werden. Das findet auch eine Passantin, die ihre Unterschrift unter eine Petition setzt, die die Landesregierung auffordert, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Auch mehr sozialen Wohnungsbau fordert der DGB. Erst kürzlich hat der Kreisverband ein Positionspapier vorgestellt, in dem er unter anderem eine kommunale Wohnungstauschbörse anregt.