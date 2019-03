COESFELD. Viele Vorbereitungen liegen hinter den Organisatoren der Vernissage in den Räumen des Gymnasiums Nepomucenum. Am Donnerstag (28. 3.) ab 18 Uhr stellen 250 Künstler der gymnasialen Oberstufe des Nepomucenums mehrere hundert Werke der vergangenen zwölf Monate unter dem Motto „Kunst – so vielfältig wie die Farben des Himmels“ aus.

Von Marek Walde