Der Vorverkauf für den Nightgroove läuft bis zum 12. April. Tickets sind für 13 Euro in allen beteiligten Lokalen und allen Filialen der Bäckerei Ebbing erhältlich, außerdem in folgenden Vorverkaufsstellen: Stall Treffpunkt Küche, Mode Heckmann, Stadtwerke Coesfeld, E-Center in Coesfeld, Radwelt Coesfeld, Allgemeine Zeitung in Coesfeld, Gescher und Billerbeck, Sparkasse Westmünsterland in Coesfeld (Hauptstelle und City-Center) und in den Hauptstellen in Borken, Dülmen, Ahaus, Billerbeck und Nottuln. Für Kurzentschlossene gibt es in jedem Lokal eine Abendkasse, wo die Armbänder für 16 Euro pro Stück verkauft werden. Tickets können auch online auf der Festival-Homepage bestellt werden.

www.nightgroove.de