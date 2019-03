Die Ersten sichern sich schon Praktika

Coesfeld. Das waren Einblicke, die es sonst nicht gibt: Die Technik unter den Becken des CoeBads bestaunen und sogar Trecker fahren, konnten gestern die Besucher des 1. Coesfelder Tags der Ausbildung. Mächtig ins Zeug gelegt hatten sich die 45 beteiligten Unternehmen, Behörden und Einrichtungen, um die interessierten Jugendlichen den Alltag in den Berufen, in denen sie ausbilden, hautnah erleben zu lassen. Zahlreiche junge Leute – oft auch mit Eltern im Schlepptau – nutzten am Abend die Gelegenheit, um sich aus erster Hand zu informieren. „Das war ein wunderbarer erster Aufschlag“, freute sich AZ-Verlagsleiter Ralf Bohlje als Initiator über die große Resonanz bei der Premiere dieses neuen Veranstaltungsformats. Nach seinem Eindruck haben die Jugendlichen die Betriebe meist „sehr zielgerichtet“ angesteuert: „Viele wussten schon genau, wohin sie wollten.“

Von Leon Seyock